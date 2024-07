Sinner-Medvedev intervento del medico per Jannik nel terzo set | giramenti di testa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024)ha chiamato un medical time-out durante ilset dei quarti di finale di Wimbledon 2024 con Daniil, a causa di un forte ‘giramento di’. Il tennista italiano, dopo un break a sfavore nelgame del parziale di riferimento, ha richiesto l’di una causa di un mal diche lo ha probabilmente disorientato nel corso del game precedente. A corto di energie,si è così espresso in prima istanza con un fisioterapista: “Mi gira la“, chiaramente presentando un disagio. In seguito, unha dialogato brevemente con il numero uno del mondo, portandolo all’esterno del campo per un probabile trattamento dopo aver misurato la pressione all’atleta.ha vinto il primo set con il punteggio di 7-6(7), per poi cedere il secondo sul 6-4; nelparziale, prima del Mto, il russo era avanti per 2-1 con break.