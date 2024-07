Sella c’è l’idea Gasparin L’ex può tornare a Cento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Giovanni, atto terzo? E’ ancora presto per dirlo, diciamo però che ad oggi l’ipotesi che l’esterno veneto torni a giocare nella città del Guercino è al vaglio. Ma andiamo per gradi. Lacerca un cambio dei piccoli, un 1-2 presumibilmente da mettere alle spalle della guardia Usa che arriverà e del giovane play Berdini, e poi sarà quasi fatta, con le firme degli stranieri e di Delfino che arriveranno per ultime. E in questo caso, nel rapporto qualità prezzo,ha diversi aspetti che apotrebbero interessare: anzitutto il fatto che il giocatore ormai vive e ha famiglia in provincia, e questo potrebbe aiutare a trovare un accordo conveniente a entrambi. E poi, dal punto di vista tecnico, un veterano alle spalle di Berdini potrebbe dare una mano in più.