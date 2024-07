Rissa con quattro feriti in piazza Garibaldi a Cassano | identificato l’accoltellatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024)d'Adda, 9 luglio 2024 –e coltellate in, sarebbe già statol'uomo che ieri sera, nel corso di uno scontro consumatasi a ridosso di, ha estratto il coltello ferendo lievementepersone, un italiano e tre stranieri. Tutti esono stati raggiunti da fendenti e medicati per ferite da taglio fortunatamente lievi: due di loro hanno rifiutato il trasporto, due sono stati trasin ospedale in ambulanza ma sarebbero già stati dimessi in nottata. L'accoltellatore, sulla cui identità sono in corso le ultime verifiche da parte dei carabinieri, si era già allontanato al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine. La dinamica del parapiglia, consumatosi a tarda sera fra lae via Verdi, è stata in linea di massima ricostruita anche grazie alle testimonianze raccolte dai militari sul posto.