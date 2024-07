Puglia sanità | abbattimento liste d’attesa priorità per i pazienti oncologici Accordo con strutture private accreditate E quelli per day service scintigrafie o gli esami endoscopici dell' apparato digerente e respiratorio

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Ridurre i tempi di attesa per visite specialistiche,diagnostici e prestazioni ambulatoriali. Continuano gli interventia Giunta Emiliano mirati ad affrontare con la massimail problemadi attesa nellapugliese. Attraverso un nuovocon leavrannonell’esecuzione di prestazioni urgenti i, già inseriti in percorsi diagnostici e terapeutici, e icon classe dibreve in attesa di effettuare in dayo gli. Ieri, al termine di una riunione con il presidente Emiliano, il vicepresidente Piemontese, il capo di dipartimento Montanaro e la struttura tecnica del dipartimento Salute, con i rappresentantiprivata accreditata di AIOP, ARIS, ARSOTA e Confindustria – la Giunta ha varato un provvedimento per l’assegnazione di fondi per le prestazioni aggiuntive che saranno fornite per dare un contributo allo smaltimentodi attesa, in particolari branche di assistenza e diagnostica.