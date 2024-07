Per una pianificazione efficace del viaggio è importante essere informati Tutti i consigli per partire in maniera intelligente utilizzando strumenti preziosi come il navigatore satellitare e le App come Google Maps o Waze

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Con l’arrivo di luglio cominciano anche primi weekend di traffico estivo sulle autostrade. I primi vacanzieri si muovono verso le ferie tanto attese e le automobili aumentano provocando i classici “bollini” rossi o neri che spaventano gli automobilisti. In vista, quindi, dell’incremento della circolazione stradale tipico di questa stagione, la Polizia di Stato insieme a Viabilità Italia hanno messo a disposizione il calendario con le giornate del mese e gli orari più critici per mettersi in. Viaggi e vacanze: più del 40% degli italiani eviterà l’alta stagione X Traffico estivo, che succede a luglio Per quanto riguarda tutto il mese di luglio, fortunatamente, non ci saranno giornate da bollini neri.