Omar Confalonieri prosciolto per cinque violenze sessuali L’appello ribalta il primo grado | Accuse tardive

(Di martedì 9 luglio 2024) Milano – Colpo di scena al processo d’appello percasi di: l'ex agente immobiliare, che inera stato condannato a sei anni di carcere, è stato ora. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale d'appello del Tribunale di Milano, emettendo una sentenza di non doversi procedere “perché l'azione penale non doveva essere iniziata” per via della tardività delle querele. Lo stesso è stato stabilito anche nei confronti della moglie di, accusata in concorso di due delleipotizzate, e che inera stata condannata a quattro anni emesi. Gli episodi per cuie la moglie erano a processo risalgono agli anni tra il 2012 e il 2015.