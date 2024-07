Nordio | Le intercettazioni devono restare segrete

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 luglio 2024) Ha scelto la dependance della terza camera dello Stato – ovvero la masseria di Bruno Vespa a Manduria, Puglia – il guardasigilli Carloper discettare delle sue ormai plurime picconate alla Giustizia. Tra un bicchiere di vino (rigorosamente made in Vespa) e una tartina, il ministro ha “spiegato” anche la stretta sullepubblicabili dai giornali. “Non vogliamo imbavagliare i giornalisti, vogliamo attuare il principio dell’articolo 15 della Costituzione. L’articolo 15 della Costituzione, che è la più bella del mondo, è chiarissimo e dice che le conversazioni sonoe questazza è l’altra faccia della libertà, ed è ovvio”. Chiaro, no?e Pascal Per chiarire ulteriormente il concetto legale, ha aggiunto: “Pascal diceva che se tutti sapessero quello che noi diciamo degli altri non avremmo un amico.