Monaco e l’ascesa di Jasmine Paolini | Riassume le giocatrici italiane del passato Non deve più stupirci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Ancora un appuntamento con TennisMania, nel suo speciale Wimbledon che ogni giorno è accolto dal canale YouTube di OA Sport. Numerosi gli argomenti portati in scena da Guido, che si è alternato con Dario Puppo e Massimiliano Ambesi nell’analisi della prima domenica dei Championships. Si apre, chiaramente, con un lungo elogio di: “Secondo me, anche avesse perso 6-3 o 6-4 al terzo ci sarebbe stato solo da alzarsi in piedi e applaudire la prestazione di. La “colpa” è stata quella di non sfruttare l’onda positiva che a inizio terzo set aveva nonostante avesse perso il tie-break del secondo. Questo a riprova di quanto avesse faticato Keys per vincere quel set, era in un bagno di sudore, veramente sfinita e anche nervosa.