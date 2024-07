LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si alza la tensione arriva il vento!

Leggi tutta la notizia su oasport

16.41 Mancano 50 chilometri al traguardo! 16.39 Si è però già fermato il gruppo, nonostante un drittone continuo completamente esposto. In questo momento la laterale a circa 20 km/h, forse non abbastanza per scatenare i ventagli. 16.36 Ecco il momento in cui c'è stata la menata pazzesca, tutto nato in una frazione di secondo. Team radio @LidlTrek One main ennemy now: the wind! Un ennemi principal maintenant : le vent ! #TDF pic.twitter.com/0rKzvdOf7o — de (@Le) July 9, 16.34 Plotone improvvisamente allungatissimo. Siamo entrati negli ultimi 60 chilometri, con Gianni Moscon che pilota da vero scudiero Remco Evenepoel. 16.32 Risale ovviamente anche Tadej Pogacar con la sua squadra, ora a tirare in testa al gruppo; veramente alta.