LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo continua a restare compatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.08: Foratura per Vingegaard ma nessun problema per il danese. 15.04: Il momento dello sprint intermedio delIntermediate sprint @wlcmagazine @JasperPhilipsen – 15 pts@GrmayeBiniam – 13 pts@FndoGaviria – 11 pts Behind the breakaway, @GrmayeBiniam makes an effort to take the points. Derrière l’échappée, @GrmayeBiniam fait l’effort pour engranger les points.#TDFpic.twitter.com/HU8yKBFWHM —de(@Le) July 9,15.00: L’attuale classifica della maglia verde Biniam Girmay 237 punti Jasper Philipsen 143 Jonas Abrahamsen 107. 14.55: Si sono rialzati sia Gosens sia Vanhoucke, che verranno ripresi dal. 14.53: Terzo posto per Jasper Philipsen (Alpecin Deceunick), che si è mosso molto durante la volata e non si è accorto dell’arrivo sulla destra di Biniam Girmay.