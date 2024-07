LIVE Paolini-Navarro 1-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | subito break dell’americana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-MEDVEDEV DALLE 14.30 40-30 Prima il dritto inside out, poi lo schiaffo al volo vincente di. 40-15 Scappa via il rovescio dal centro dell’italiana. Si scambia a ritmi elevatissimi. 40-0 Servizio esterno vincente di Jasmine. 30-0 Tre accelerazioni di dritto perfette della toscana. 15-0 Il nastro non scompone l’azzurra, che piazza il dritto in chop in avanzamento vincente. 2-2 CONTRO! Altra gran risposta di rovescio e volèe vincente a campo aperto. Che reazione! 0-40 Tre palle del contro. Rovescio incrociato profondissimo e smash a rimbalzo. Alè Jasmine! 0-30 Gran difesa di, che gioca poi un solido passante di dritto. 0-15 Morbida la seconda della statunitense.