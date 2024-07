L’Italia vive un incubo stangata Uefa | Club di Serie A fuori dalle coppe

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 9 luglio 2024) Pugno duro dellacontro il calcio italiano, con Ceferin che minaccia l’esclusionedelle squadre diA Undal quale svegliarsi il prima possibile. Il calcio italiano non trova pace e dopo l’eliminazione precoce e umiliante da Euro 2024 ad opera della Svizzera, si trova a fare i conti con un nuovo caso che rischia di assumere le sembianze di un vero e proprio terremoto. Questa volta però non è in campo chee le sue squadre si giocano un pezzo di futuro. È un affare politico quello che rischia di far scoppiare uno scandalo di proporzioni enormi e con conseguenze ancora più gravi. Del resto la minaccia non è arrivata da un dirigente qualsiasi, ma da Aleksander Ceferin, numero uno della. A riceverlo il ministro per lo Sport Andrea Abodi che ha sentito con le proprie orecchie quel che non avrebbe mai voluto ascoltare: serve un cambiamento immediato per evitare che le minacce della Federcalcio europea diventino concrete.