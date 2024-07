LISTA CONVOCATE OLIMPIADI PARIGI 2024

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Il conto alla rovescia è iniziato anche per le azzurre, che dopo l’Oro vinto nella Volleyball Nations League dovranno mantenere il ritmo molto alto. Julio Velasco ha ricompattato un gruppo che sembrava essersi sgretolato, tanto da vincere un Oro che mancava da un bel po’. Le aspettative in chiave olimpica sono davvero elevate ed è inutile dirlo, le azzurre hanno tutti i mezzi per raggiungere una medaglia molto importante ai Giochi Olimpici diPoche ore fa Julio Velasco ha diramato ladelle azzurreper lediPalleggiatrici: Orro – Cambi Schiacciatrici: Sylla – Bosetti – Degradi – Giovannini Centrali: Danesi (K) – Lubian – Fahr Opposte: Egonu – Antropova Liberi: De Gennaro – Spirito* * Tredicesima atleta L'articoloproviene da Dayitalianews.