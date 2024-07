L’anno d’oro di Rose Villain | Il mio disco? Intimo e crudo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) AREZZO Un appuntamento speciale per il Men/Go Music Fest, che si apre questa sera, ma che vedein primo piano domani alle 21,30 al Parco il Prato di Arezzo. La vera regina del rap (e del pop) festeggerà anche la notizia dell’ultima ora: il suo brano Come un tuono, cantata insieme a Guè, in classifica per molte settimane, è stata certificata proprio ieri triplodi platino. Un successo che la vede ai primi posti delle star italiane, dopo il tormentone cantato lo scorso anno in collaborazione con Achille Lauro: chi può realmente scordarsi le loro "fragole, panna e champagne"? Un successo, si diceva, che fa partire la carriera digià in alto, con anche la partecipazione al Festival di Sanremo, dove porta in gara il brano tutto particolare Click Boom!.