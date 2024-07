Il cardinale Ruini al Gemelli | Le sue condizioni sono stabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) "IlCamilloha trascorso la notte tranquilla (quella tra domenica e ieri, ndr). Le suesi confermano. Proseguono i controlli e le cure presso la Terapia intensiva cardiologica del Policlinico". Lo fa sapere il Policlinicodove l’ex presidente della Cei, 93 anni, è ricoverato da sabato sera. Anche il Consiglio episcopale della diocesi di Roma esprime la sua vicinanza al: in un messaggio si invitano i fedeli della diocesi a pregare per una pronta guarigione del porporato, che è stato vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma dal 1991 al 2008, e si affida al Signore il lavoro dei medici e degli operatori sanitari., sabato, ha avuto un dolore al torace, segno di un possibile infarto, ed è stato ricoverato in terapia intensiva.