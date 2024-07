I Queens of the Stone Age cancellano 9 date del tour europeo | il cantante deve operarsi d’urgenza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Fortunato chi è riuscito ad assistere al concerto deiof theAge lo scorso 6 luglio in occasione degli I-Days all’Ippodromo San Siro di Milano, perché la band alternative rock statunitense dovrà prendersi una pausa dal suoa causa, come scrivono sui propri canali social dello stato di salute delJosh Homme, 51 anni, che «tornare negli Stati Uniti immediatamente per un’operazione. È stato fatto di tutto per continuare a suonare, ma farlo non è più possibile». Effettivamente ile chitarrista di Palm Springs ha provato a resistere e chi ha assistito alla data milanese, arrivata il giorno dopo la debacle per l’AMA Music Festival, ha notato lo sforzo e le condizioni di salute precarie. Oggi l’annuncio ufficiale, salteranno dunque i nove concerti previsti in Europa tra il 10 e il 27 luglio: Vitrolles in Francia, Tren?ín in Slovacchia, Berlino in Germania, Ostrava in Repubblica Ceca, Vienna in Austria, Cluj in Romania, Zagabria in Croazia e Atene in Grecia.