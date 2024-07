Ho visto qualcosa di grigio nell’acqua ho iniziato a prenderlo a calci È stato allora che ho capito lo squalo mi ha presa | il racconto di Tabatha Sullivent

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Lo scorso 4 luglio, Festa dell’Indipendenza, alcuni bagnanti che si trovavano nella spiaggia di South Padre Island, in Texas, hanno avuto molta paura. Il motivo? Squali che hanno attaccato ripetutamente e colpito quattro persone, due delle quali sono state morse. E tra chi èazzannato c’èche ha raccontato tutto a CBS News Texas perché, fortunamente, è viva grazie alla sua prontezza di riflessi e a quella del marito. Lei e la figlia si trovavano in acqua alta, lui sul bagnasciuga: “Mi sono girata e tutto e hosolodi. Era enorme. Pensavo fosse semplicemente un pesce grosso, ho. Èche mi ha afferrato la gamba“. Ecco cheinizia a lottare ma da sola, senza l’intervento del marito, non sarebbe mai riuscita a scappare: èlui a correre dalla riva e a scacciare loche è comunque riuscito a colpirlo due volte.