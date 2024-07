Filippo Turetta e l’ossessione fatale per il successo di Giulia Cecchettin | O ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) «Mettiti in testa che o cio laper». È uno degli innumerevoli e ossessivi messaggi cheinviò alla sua exnei mesi precedenti alla sua uccisione. Il messaggio proviene da una chat WhatsApp risalente al febbraio dello scorso anno, recuperato dal cloud della vittima e finito agli atti dell’inchiesta a carico del femminicida reo confesso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la laurea congiunta era «un’ossessiva pretesa» nella testa del 22enne, il quale non si era mai rassegnato alla fine della relazione. Come già emerso dai racconti di amici e familiari, «agiva come se fosse sicuro di riconquistare l’ex ragazza». I vocali diNelle scorse settimane, erano emersi i messaggi vocali cheaveva inviato all’ex fidanzato: «È un meccanismo di controllo: malato anche questo.