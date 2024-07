Ex calciatore Stefano Guerra punto da un’ape è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) L’ex, classe 1962 e con un passato in diverse squadre tra Serie C e Serie B in particolare, è statodaed è finito in terapia intensiva inall’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. L’ex giocatore è ricoverato da alcuni giorni indisperate, questo perché risulta essere allergico all’insetto. Dopo la puntura, il 62enne è andato in choc anafilattico e ha avuto un infarto. Nel 1988/89, con la maglia della Reggiana, fu tra gli artefici della promozione in Serie B e aveva continuato a vivere nella città emiliana. Exda, è inSportFace. .