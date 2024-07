Crollo Sinner e trionfo Paolini Ocleppo | Jannik stava male solo così può perdere…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 luglio 2024) A Cityrumors.it parla il grande ex tennista italiano presidente onorario dell’Atp Master di Torino: “Jasmine che portento che è, il nostro tennis vive un momento d’oro” “Un momento d’oro, di quelli che rimaranno impressi nella memoria di tante persone e soprattutto tanti ragazzi. E’ veronon è andato avanti e anche questo dispiacere per un quarto di finale di Wimbledon perché si pensava che potesse andare in semifinale, è qualcosa che ci deve far riflettere e far capire quanto è cresciuto il nostro tennis in maniera incredibile“. A parlare con Cityrumors.it dei successi del tennis italiano e anche in un modo particolare della sconfitta diè Gianni, grande ex giocatore del tennis azzurro e presidente del Comitato d’Onore dell’Atp di Torino.