Chiassai e Asl Continua il botta e risposta

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 09 luglio 2024 – "Sono bravissimi, rispondono a me solo quando vado sulla stampa, perché quando invio le pec al direttore generale o al presidente della Regione, da anni, non ricevo alcuna". Il sindaco di Montevarchi SilviaMartini ha commentato la replica dell'Azienda Sanitaria Sud Est alla sua denuncia sull'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Zanzare nei reparti, in particolare al pronto soccorso e ascensori non funzionanti. "Le risposte che arrivano sono allarmanti - ha aggiunto - perchè certificano che non hanno gestito in maniera ordinaria la situazione".ha poi rincarato la dose. "Sono sette anni che denuncio una politica molto chiara di depotenziamento del nostro ospedale e non lo dico io, lo dicono purtroppo i fatti segnalati quotidianamente dai cittadini e dai professionisti che lavorano dentro all'ospedale, che mi scrivono.