Calcio Prima e Seconda Categoria tutte le date di inizio stagione

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Le domande di iscrizione da domani 10 luglio fino al 31 luglio. Le aventi diritto: 64 squadre per, 128 squadre per laVALLESINA, 9 luglio 2024 – Stabilite ledi iscrizi0one e didella. Le domande di iscrizione ai campionati dovranno essere presentate da domani 10 luglio fino al 31 luglio con allegato – La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; – l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; – il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: Tassa associativa alla L.N.D., Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza, Assicurazione tesserati, Acconto spese per attività regionale e organizzazione.