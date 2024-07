Buon cyber viaggio a tutti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 luglio 2024) Questa settimana riprendo le riflessioni a proposito dell’attacco ransomware che ha messo in ginocchio CDK. Come scrivevo la settimana scorsa, si tratta di un fornitore cloud che eroga i suoi servizi a oltre 15 mila concessionari. L’attacco si è verificato a metà giugno e ha costretto il provider a sospendere i suoi servizi, che ancora la scorsa settimana erano offline; questo perché evidentemente ha deciso di non pagare i 10 milioni di dollari chiesti come riscatto. In questo lasso di tempo qualcuno ha iniziato a fare i conti in tasca ai clienti di CDK per capire quali potrebbero essere le perdite determinate dall’incidente. Sulla base delle stime dell’Anderson Economic Group, azienda di consulenza specializzata nel settore automotive, le prime due settimane di blocco hanno determinato danni per circa 600 milioni di dollari che, giunti alla terza, sono saliti a oltre 900.