Black Myth Wukong | Svelato il livello di difficoltà

(Di martedì 9 luglio 2024) Il lancio disi avvicina, e c’è chi giustamente si è chiesto se si tratti dell’ennesimo soulslike, e se laè punitiva o accessibile. In una recente intervista condotta dal portale VGC, è emerso che il gioco non proporrà la selezione della, ma quest’ultima come i souls sarà piuttosto impegnativa, dunque spetterà al giocatore affrontare le sfide impegnandosi nel superarle.– Gamerbrain.netnon sarà Facile Non potrete cambiare la, il team ha concepitoper offrire al giocatore una sfida che lo porti ad un senso di appagamento dopo aver superato ciascun Boss, proprio come accade del resto in molti altri soulslike. Il giocatore si troverà dunque a provare più e più volte per sconfiggere un avversario, che sia di dimensioni umane o gigantesche, eha davvero molti Boss da sconfiggere e tanto da esplorare, dunque dovrete rimboccarvi le maniche per sopravvivere.