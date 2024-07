Atletica oggi in tv orari Meeting Szekesfehervar 2024 | programma streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)martedì 9 luglio va in scena ildi, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Appuntamento in Ungheria alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi, con tredi rango che cercheranno gloria e indicazioni importanti verso i Giochi. Gianmarco Tamberi tornerà indopo aver trionfato agli Europei con la miglior prestazione mondiale stagionale (2.30 metri): il Campione Olimpico di salto in alto desidera testare la propria condizione fisica su una pedana dove nel 2017 rinacque dopo l’infortunio, tra i suoi avversari spicca l’ucraino Oleh Dorushchuk. Leonardo Fabbri è davvero instancabile e si rimetterà in gioco dopo aver stampato un superbo 22.