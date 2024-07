Amianto la bonifica è urgente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024)in un complesso agricolo nella frazione di Sant’Agata, torna alla carica, con una lettera aperta, il comitato cittadino “Custodi del paesaggio“ (nella foto): "Preoccupante inerzia dell’amministrazione: chiediamo l’avvio immediato della". Dal municipio ribatte l’assessore all’Ecologia Fabio Varisco: "Attacco politico, allarmistico e fuori tempo. Abbiamo preso in carico la problematica da tempo. È stata risolta in un caso, ne rimane aperto un secondo, ma per poco. Attendiamo novità entro pochi giorni". Il casosui tetti di tre complessi agricoli della frazione era stato sollevato nei mesi scorsi dal comitato con un primo esposto al Comune. L’altro giorno un nuovo affondo, che, a lavori effettuati sugli altri edifici, riguarda nello specifico un complesso agricolo che si trova nelle campagne della frazione.