Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 12 | 30

(Di lunedì 8 luglio 2024)8 LUGLIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONESUD CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA PER LAVORI PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA GENIO CIVILE AD APRILIA, IN DIREZIONEINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI MARTEDÌ 9 LUGLIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA ORTE E MONTEROTONDO, COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELNI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.