Traffico Roma del 08-07-2024 ore 19 | 00

(Di lunedì 8 luglio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione code sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra riuscite a Magliana e la via del mare a causa di un incidente sempre in esternarallentato tra Laurentina e Appia in carreggiata interna rallentamenti e code pertra uscita Nomentana e Prenestina code perin via del Foro Italico tennis vincoli Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni sulla via Cristoforo Colomborallentato tra via Alfonsine lo svincolo di via di Malafede direzione Ostia in via di Grotta Perfetta la polizia locale segna la strada temporaneamente chiusa in viale Molière per un incidente in direzione di via Ardeatina e la polizia locale conferma fino a cessate esigenze la chiusura di via Collatina per alberi in carreggiata nel tratto tra via delle Cerquete e via Celestino Rosatelli