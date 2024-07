Tra fianco Sud e 2% la partita dell’Italia al vertice Nato Parla l’amb Minuto-Rizzo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) Manca sempre meno aldi Washington: i capi di Stato e di governo dei 32 alleati si riuniranno nella capitale statunitense per discutere del futuro dell’Alleanza. Come sottolineato dal segretario generale, Jens Stoltenberg, le priorità saranno il sostegno all’Ucraina, il rafforzamento della deterrenza e le partnership globali. Nel 75esimo anniversario della, il summit di Washington dovrà essere seguito con attenzione. Insieme al summit, si terrà pure ilPublic Forum, l’occasione per ladi incontrare la società civile, che potrà essere seguito su Formiche.net, media partner italiano del Forum. In previsione di questo appuntamento, Airpress ha intervistatoasciatore Alessandro, già vice segretario delladal 2001 al 2007.