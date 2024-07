Toti davanti al Riesame la difesa | Nessun motivo per rimanere ancora ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giovannimerita la libertà e la revoca degli arrestiperché non sussistono, a differenza di quanto sostenuto dal Gip, i pericoli di una reiterazione del reato. Lo ha detto stamani in sede di Tribunale del, l’avvocato Stefano Savi, legale del governatore ligure, aida due mesi per un’inchiesta su alcuni finanziamenti ricevuti dall’imprenditore Aldo Spinelli. Prodotto un parere di Sabino Cassese Savi ha annunciato di avere prodotto un parere del giudice emerito della Corte costituzionale, Sabino Cassese, per motivare la richiesta di revoca degli arresti, chiedendo in alternativa alla libertà l’obbligo di dimora fuori Genova(che manterrebbe gli effetti sospensivi della legge Severino) come capitato nel passato al presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio.