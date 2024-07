Spagna-Francia Deschamps | Giochiamo in modo noioso? Guardate altro va bene?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Se sei annoiato, guarda qualcos’, va? E’ un Euro 2024 particolare per tutti, con un numero di gol inferiore rispetto al passato. Abbiamo la capacità di condividere emozioni, di rendere felici i francesi dei nostri risultati. Ora, se gli svedesi si annoiano, non mi importa molto”. Lo ha detto il ct della, Didier, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Euro 2024 contro la, rispondendo a un giornalista svedese che ha parlato di giocodei galletti. Quindi una riflessione sulle Furie Rosse: “Tutte le squadre spagnole hanno avuto questa capacità di avere un centrocampista, spesso un trio, che offra grande padronanza tecnica. Laha un forte potenziale offensivo, ma anche il centrocampo è un punto di forza, con Rodri in particolare che è un giocatore fondamentale.