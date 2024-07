Serie C La Francesco Francia fa sul serio | arrivano Rossi e Ferdeghini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con la fame di chi ha accarezzato un sogno, sfumato per un nonnulla a maggio sul finire del campionato diC (uscita in semifinale playoff contro Reggio Emilia:persa 1-2) e dopo una stagione in crescita, laè al lavoro per costruire il migliore degli assetti possibili e tentare il bis. La prima novità assoluta arriva da bordocampo, con l’uscita dell’ex Virtus Daniele Cavicchi dal ruolo di general manager, che sarà rimpiazzato da una vecchia conoscenza zolese e leggenda delle ‘minors’ Alex Biello, già in campo con lanelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022: una figura di alto profilo per un club che punta a una stagione di alta classifica. Passando al campo, e dopo la grande cavalcata dello scorso campionato, è arrivata la conferma di coach Andrea Mondini sulla panchina biancoblù: una notizia importante che si va ad aggiungere alle altre conferme di Mario Chiusolo, Simone Balducci, Ilario Tosini, il capitano Matias Degregori, Enrico Almeoni, Lorenzo Bianchini e Mattia De Ruvo, a riprova della voglia di dar continuità ai recenti risultati e dell’importanza di cementare un gruppo di lavoro.