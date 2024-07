Serena Deeb | Sapevo che Rhea Ripley sarebbe diventata una grande star

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il 2024 è stato un anno di alti e bassi per. Dopo aver vinto l’Elimination Chamber nel suo paese natale ed aver sconfitto Becky Lynch a WrestleMania 40 ha dovuto rendere vacante il WWE Women’s World Championship a causa di un infortunuo alla spalla ma, lo scorso 25 giugno, è convolata a nozze con Buddy Matthews. Come molte altre grandiha iniziato dal brand di NXT e, all’epoca, una delle sue allenatrici era, che ora in AEW. Un potenziale ben sfruttato Durante una recente puntata del podcast Gabby AF,ha parlato dell’amica, ricordando i tempi di NXT: “Tutto è possibile. È un bel momento per il business, perché per molto tempo non è stato così, era tutto molto più rigido, ora è possibile varcare certi confini.