Scontro tra auto e furgone in autogrill sulla A4 | veicolo incastrato nella pompa di benzina

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ha perso il controllo della suae si è schianatato contro un: mattinata movimentata lunedì (8 luglio) nell’area di servizio Brembo Nord, sull’A4, in direzione Venezia. Erano circa le 8.50 quando l’incidente si è verificato: dopo l’impatto l’autista della Nissan grigia è rimasto incarcerato all’interno del mezzo, che risultava essere bloccato tra un palo e ladi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e l’veloce della centrale di Bergamo, che lo hanno scarcerato e affidato ai sanitari. È rimasto ferito in modo non grave. .