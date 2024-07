Saldi in Toscana | doppia cifra per commercio e turismo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il primo weekend di luglio ha fatto segnare un 83% medio di presenze nel sistema ricettivo della nostra regione con punte di eccellenza sulla costa dove siamo arrivati a oltre il 93% e con qualche scricchiolio solo in Mugello e Val d'Orcia. In generale comunque in base alle rilevazioni di Confesercentie CST, numeri molto positivi che coincidono con l'avvio della stagione calda e danno segnali importanti per il proseguimento dell'estate