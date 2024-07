Rubato un altro Rolex ad un turista al Forte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024)dei Marmi, 8 luglio 2024 – Unè stato dein strada dell’orologiodel valore di circa 50.000 euro adei Marmi (Lucca), in zona Vittoria Apuana. Ad agire sono stati due uomini poi fuggiti a bordo di uno scooter. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 domenica sera. Si tratta dell’ennesimo caso in questa estate di scippo o rapina di orologi di lusso ai turisti. Ci sono lamentele da parte dei cittadini sia adei Marmi sia a Viareggio. Tra le critiche, il danno di immagine che tali azioni criminali danno alla Versilia, sia il numero insufficiente di rinforzi di personale arrivati nei due commissariati di Polizia e alla Compagnia dei Carabinieri. Indagini sono in corso per individuare i responsabili.