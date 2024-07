Rimane intrappolato nel fosso | lieto fine per un cane a Marina di Massa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 8 luglio 2024)CARRARA – Era rimastoin una tombatura delCalatella alla Partaccia. Ilè stato salvato ieri mattina (7 luglio) dai vigili del fuoco diCarrara, grazie anche al supporto operativo dei tecnici del Consorzio di bonifica Toscana Nord giunti sul posto sulla segnalazione degli abitanti. Tutto è avvenuto intorno a mezzogiorno. La padrona stava passeggiando con tre cani al guinzaglio in via dei Campeggi alla Partaccia quando uno le è scappato all’improvviso. Non è riuscita a richiamarlo e a riprenderlo e durante la corsa ilsi è buttato dentro alCalatella. Già così la discesa per recuperarlo non sarebbe stata facilissima ma allailsi è infilato proprio nel tratto tombato, da cui non riusciva più a uscire.