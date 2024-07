Qualiano ripulita piazzetta Santa Maria delle Grazie

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo il pezzo di questa mattina e complice l’apertura della nuova strada (finalmente)dopo mesi di abbandono e degrado Ci voleva l’ennesimo articolo e la cerimonia di apertura della nuova strada per dare finalmente un poco di respiro alla. Nel pomeriggio sono cominciati e conclusi i lavori di pulizia che hanno dato di nuovo dignità al luogo ed ai cittadini che vi abitano. Cittadini che sono spesso lasciati al loro destino in questo piccolo angolo die che negli anni hanno visto accadere di tutto a pochi passi dalle loro abitazioni. Speriamo (solo quello ci resta come al solito) che non sia un gesto più unico che raro e che oltre agli immancabili proclami entusiastici (stentiamo ancora a capirne le ragioni, evidentemente per chi amministra aprire una strada è un evento clamoroso).