Piano Matteiprimo accordo in Mozambico

(Di lunedì 8 luglio 2024) 14.35 E' stato firmato, a Maputo, un"del valore di 38 mln di euro" per "la costruzione e per l'equipaggiamento del Centro Agroalimentare di Manica", in. Palazzo Chigi spiega che "l'iniziativa, tra i progetti strategici per l'attuazione delMattei nel continente africano, mira allo sviluppo e alla dotazione di un centro agroalimentare nella provincia occidentale mozambicana di Manica, che svolgerà il ruolo di polo regionale di trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli".