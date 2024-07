NUOVA DIMENSIONE! Lorenzo Musetti ai quarti di finale a Wimbledon | lezione di tennis a Mpetshi Perricard!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024)vola per la prima volta aidiin uno Slam. E lo fa a, dove in tanti fino a un anno fa non l’avrebbero pronosticato tanto avanti. La conferma di un’ottima estate sull’erba, però, è tutta qui, nel 4-6 6-3 6-3 6-2 con cui chiude un comunque ottimo torneo per il francese Giovanni, il cui servizio-bomba stavolta è meno effettivo di fronte a una grande varietà di colpi del toscano. Per lui ora il vincitore della supersfida (che non è piatto forte di giornata solo per l’esistenza di Rune-Djokovic) in chiave USA-Germania tra Taylor Fritz e Alexander Zverev. Il primo ad avere qualche grattacapo è, che però riesce a risalire in maniera ideale dallo 0-30 nel secondo game. La stessa sorte tocca a, che sul 15-30 serve la seconda e vede il rovescio del francese finire in rete (in breve, viene graziato).