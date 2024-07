Napoli | i test estivi! Due a Dimaro tre a Castel di Sangro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024)– La nuova stagione calcistica è alle porte e i ragazzi di Antonio Conte si preparano a partire per la prima parte del ritiro estivo a, seguita dalla seconda tappa di preparazione estiva adi. Durante i due ritiri la squadra affronterà diverse partite, sia nazionali che internazionali:– CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI PARTITA DATA LOCALITA’vs ASD Anaune Val di Non 16/07/2024 h 18:00, Stadio Comunale di– SKI.IT Arenavs Mantova 20/07/2024 h 18:00, Stadio Comunale di– SKI.IT ArenaNa vs Adana Demirspor 28/07/2024 h 20:00di, Stadio Teofilo Patinivs Brest 31/07/2024 h 20:00di, Stadio Teofilo Patinivs Girona 03/08/2024 h 18:30di, Stadio Teofilo Patini COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DIPer chi sarà a, sarà possibile seguire da vicino ilallo Stadio Comunale di– SKI.