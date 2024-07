Milan Fonseca sui social | Pronto a lottare su tutti i fronti con questo grande club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Molto felice di iniziare il mio percorso come allenatore del. Sono motivato esucon. Ringrazio tutte le persone delper avermi fatto sentire a casa dal primo minuto“. Queste sono le dichiarazioni di Paulo, dopo il suo primo giorno da allenatore del, divulgate tramite inetwork. Il tecnico portoghese, ex Roma, si è presentato ai tifosi rossoneri con entusiasmo e tenterà di riportare ilmeneghino in lotta per lo Scudetto proponendo lo stile di calcio offensivo già apprezzato nella sua esperienza giallorossa.sui: “sucon” SportFace. .