La storia vincente di RadiciGroup in Cina

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nella nostra rubrica dedicata alle interviste con figure di spicco del mondo imprenditoriale italiano ed europeo all'estero, presentiamo oggi Alberto Sessolo, Country Manager per ladiHigh Performance Polymers. Alberto Sessolo, laureato in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, ha iniziato la sua carriera in un'azienda specializzata nella produzione di macchinari per il settore siderurgico. La sua prima esperienza significativa all'estero è stata con il gruppo multinazionale svedese Assa Abloy, dove ha lavorato indal 2012 al 2014. Questo primo contatto con il mercato cinese è stato determinante per la sua carriera, aprendo la strada a ulteriori opportunità professionali nel paese. Nel 2015 è entrato a far parte del Gruppo Radici come Operation Manager per lo stabilimento di Suzhou, diventando poi General Manager nel gennaio 2018.