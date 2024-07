La sinistra vince a sorpresa le elezioni in Francia ma nessuno ha la maggioranza

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel secondo turno dellelegislative francesi, ladel Nuovo fronte popolare (Nfp) si è affermata come prima coalizione, seguito dal blocco centrista Ensemble del presidente Emmanuel Macron e dall’estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen. Nfp ha ottenuto 182 seggi, Ensemble 168 e il Rassemblement national, che era stato il più votato al primo turno del 30 giugno, si è fermato a 143 seggi. «Un’assemblea nazionale senza», titola Le Monde. Per ottenere laassoluta necessaria a formare un governo servivano 289 seggi su 577. Sono stati quindi smentiti i sondaggi che davano un’affermazione netta del blocco di destra. L’affluenza è stata del 66,6%, mai così alta dal 1997. Da oggi per il presidente Emmanuel Macron si aprono le difficili trattative per la nascita di un governo.