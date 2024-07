La decisione del Consiglio di Stato che dà ragione a Meta

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un parere destinato a cambiare le carte sulla tavola di quella trattativa che prosegue – tra mille difficoltà, problemi e mancati accordi definitivi – dall’inizio dello scorso anno, al termine del precedente accordo di licenza per l’utilizzo di brani musicali su Instagram e Facebook. Ladeldisul ricorso presentato dacontro ladel TAR (che confermava l’impianto “accusatorio” mosso da AGCM) nella vicenda della trattativa con SIAE potrebbe modificare gli assetti e le posizioni di questo braccio di ferro che va avanti da moltissimi mesi. LEGGI ANCHE > Il colpo di scena nel braccio di ferro-SIAE I giudici di Palazzo Spada, infatti, si sono espressi dopo il ricorso presentato dalla holding di Mark Zuckerberg nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio dell’ottobre del 2023, quando era– di fatto – confermato l’indirizzo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (la stessa che aveva detto adi sedersi nuovamente al tavolo con SIAE e procedere con la ricerca di nuovi accordi di licenza) in cui si accusava l’azienda proprietaria (anche) di Instagram e Facebook di abuso di dipendenza economica nei confronti della Società Italiana Autori ed Editori durante le fasi di negoziazione per stipulare un nuovo contratto di licenza d’uso delle opera musicali sotto l’egida di SIAE.