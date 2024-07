Golf al via dal 9 luglio i Campionati Europei a squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Saranno ben 70 le selezioni al via deidi, in programma dal 9 al 13in Italia (Amateur), Austria (Boys), Spagna (Ladies) e Svezia (Girls). Sarà il Royal Park I Roveri, di Fiano Torinese, la location dove andrà in scena il Campionato Europeo Amateur, per la seconda volta consecutiva dopo il 2008, che vedrà ai nastri di partenza 16 nazioni: Italia, Austria, Danimarca, Inghilterra, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera e Galles. L’Italia schiera Matteo Cristoni, Riccardo Fantinelli, Michele Ferrero, Marco Florioli, Luca Memeo e Filippo Ponzano. Con il team Alberto Binaghi, Commissario Tecnico Squadra Nazionale Dilettanti Maschile, Alain Vergari, vice Commissario Tecnico, e il capitano Eugenio Bernardi.