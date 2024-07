Ex IlvaGozzi ' prima di quarto pretendente sciogliere due nodi'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) "ci sono duestrutturali da risolvere: l'assegnazione delle quote gratuite di emissione di Co2 e le percentuali di idrogeno per far funzionare gli impianti Dri. Sono entrambieuropei, senza la soluzione dei quali secondo me il piano industriale non si può fare. Saranno gli elementi che chiunque dovrà affrontare nel momento in cui decidesse di fare un investimento sull'Ilva di Taranto". Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e special advisor Confindustria su Autonomia strategica europea, Piano Mattei e competitività commenta così, parlando a margine dell'incontro in Confidustria Genova su "Nuove infrastrutture per nuovi servizi di mobilità" l'annuncio da parte del ministro Urso di uninteressato per Acciaierie d'Italia, che viene da un Paese del G7, oltre a alle due imprese indiane e gli ucraini di Metinvest.