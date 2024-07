Euro 2024 Sky | Orsato rientrato in Italia chiude la carriera senza arbitrare la finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nientediper Daniele. Secondo quanto riferiscono Sky Sport e diverse fonti internazionali di insider arbitrali, l’arbitrono non è più in Germania ed èininsieme ai suoi assistenti Giallatini e Carbone dopo aver diretto il quarto ditra Inghilterra e Svizzera. Del resto, Rosetti lo aveva detto: al massimo quattro gare per ciascun fischietto, e per il direttore di gara di Schio, contando anche Portogallo-Slovenia agli ottavi e Serbia-Inghilterra e Svizzera-Germania ai gironi. Proprio l’ultima partita citata, la seconda in ordine cronologico, è quella che gli costa caro, visto che non è stata una direzione di gara positiva. Il designatore Uefano Roberto Rosetti lo ha comunque premiato con due ulteriori direzioni, ma non con lache sarebbe stata una chiusura distrepitosa.