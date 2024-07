Deadpool e Wolverine | mostrati ai fan 35 minuti di riprese con Così tante sorprese

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 8 luglio 2024)dei Marvel Studios sarà il primo film divietato ai minori a uscire in Cina (secondo quanto riferito, con tagli minimi) quando uscirà il 26 luglio negli Stati Uniti. Ryan Reynolds, Hugh Jackman e il regista Shawn Levy hanno promosso il film in tutta l’Asia con tappe al 2024 Waterbomb Festival di Seoul, in Corea del Sud, e in un cinema da 1.000 posti a Shanghai, in Cina, dove i fan presenti hanno assistito a 35di nuovediche “hanno suscitato risate e applausi costanti”, secondo China.org. Il filmato, che conteneva scorci di varianti diprovenienti da tutto il multiverso, ha anche rivelato un’interazione con un imporpersonaggio della Marvel (che non verrà svelato qui), secondo i dettagli trapelati sui social media cinesi.