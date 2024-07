Chiesa aspetta il Napoli | colpo possibile in quale caso può arrivare in azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Federiconon escluderebbe affatto l’ipotesi di trasferirsi al: cosa deve succedere per il trasferimento in. Federicorappresenta senza dubbio un’ipotesi di grande fascino per il. Il calciatore sarebbe sempre più destinato a lasciare la Juventus: il neo allenatore bianconero Thiago Motta, infatti, non lo riterrebbe una priorità nel suo nuovo scacchiere e il suo contratto in scadenza nel 2025 costringe la Juventus a fare delle valutazioni su unacessione immediata. Nei piani di Cristiano Giuntoli, così, ci starebbe l’idea di finanziare il superKoopmeiners dall’Atalanta proprio con la cessione di. A mettere gli occhi più concretamente su di lui sarebbe stata la Roma di Daniele De Rossi, laavrebbe avanzato anche la disponibilità ad accontentare le richieste economiche della Juventus (intorno ai 25 milioni).